شرطي مرور راقص في الهند
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شرطي مرور راقص في الهند

  • 29 ديسمبر/ كانون الأول 2017

يستخدم أحد ضباط شرطة هندي يدعى رانجيت سينغ، حركات راقصة خلال عمله في شرطة المرور في تقاطع أندور.

ويقول سينغ إن كل ما يطمح له هو الحفاظ على سلامة الشباب من خلال تشجيعهم على الالتزام بالقوانين.

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