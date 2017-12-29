شرطي مرور راقص في الهند

يستخدم أحد ضباط شرطة هندي يدعى رانجيت سينغ، حركات راقصة خلال عمله في شرطة المرور في تقاطع أندور.

ويقول سينغ إن كل ما يطمح له هو الحفاظ على سلامة الشباب من خلال تشجيعهم على الالتزام بالقوانين.