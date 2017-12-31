الحذاء الذي "يكبر" مع قدمك

صممت شركة في الولايات المتحدة الأمريكية حذاء يضاعف حجمه عندما تنموا القدم

وتوزع الشركة الحذاء الذي يكلف 15 دولارا مجانا للأطفال في الأحياء الفقيرة في كينيا

وتقول الشركة إنه يمكن استعماله لفترة أطول من الحذاء العادي