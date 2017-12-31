الحذاء الذي "يكبر" مع قدمك
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الحذاء الذي "يكبر" مع قدمك

  • 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017

صممت شركة في الولايات المتحدة الأمريكية حذاء يضاعف حجمه عندما تنموا القدم

وتوزع الشركة الحذاء الذي يكلف 15 دولارا مجانا للأطفال في الأحياء الفقيرة في كينيا

وتقول الشركة إنه يمكن استعماله لفترة أطول من الحذاء العادي