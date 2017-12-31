بالفيديو: شلالات نياجرا يغطيها الجليد
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شلالات نياجرا يغطيها الجليد

  • 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017

تسببت موجة صقيع شديدة في تجمد منطقة شلالت نياجرا.

من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة اقل من 10 درجات مئوية فى المنطقة خلال الاسبوع القادم.

وكانت آخر مرة تجمد فيها الشلال تماما في يناير 2014، عندما وصلت درجات الحرارة إلى ناقص 19 درجة مئوية.

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