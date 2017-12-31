هل هذا أخطر عمل في العالم؟

يقوم عمال كهرباء في الصين بصيانة أعلى خط للكهرباء في العالم الذي يمتد عبر النهر الأصفر في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين .

فقد سار العمال على الأسلاك التي ترتفع 300 متر فوق سطح النهر.