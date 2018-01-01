قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إنه يحتفظ بزر السلاح النووي على مكتبه دائما وقال إن الولايات المتحدة لن تتمكن أبدا من شن الحرب.

وأضاف في حديث تلفزيوني أن جميع مناطق الولايات المتحدة تقع ضمن مدى الأسلحة النووية التي تملكها كوريا الشمالية، مؤكدا أن هذا "ليس تهديدا وإنما واقع".

ولكنه فتح من جهة أخرى بابا للسلام، وقال إن بلاده "متفتحة للحوار".

وأعلن أن كوريا الشمالية قد ترسل منتخبها للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في كوريا الجنوبية.

وعندما طلب الصحفيون من الرئيس، دونالد ترامب، في فلوريدا، على هامش الاحتفالات بأعياد الميلاد، التعليق على تصريحات كيم جونغ أون، رد عليهم: "سوف نرى، سوف نرى".