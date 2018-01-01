نيزك ضخم بلون أخضر في سماء بريطانيا
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نيزك ضخم بلون أخضر في سماء بريطانيا

  • 1 يناير/ كانون الثاني 2018

شاهد أشخاص في بريطانيا ضوءا أخضر يعبر السماء في ليل يوم الأحد.

ويعتقد ان الجسم هو نيزك وأنه يتفتت خلال عبورة المجال الجوي للكرة الأرضية قادما من الفضاء.