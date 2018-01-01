نيزك ضخم بلون أخضر في سماء بريطانيا

شاهد أشخاص في بريطانيا ضوءا أخضر يعبر السماء في ليل يوم الأحد.
ويعتقد ان الجسم هو نيزك وأنه يتفتت خلال عبورة المجال الجوي للكرة الأرضية قادما من الفضاء.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
شاهد أشخاص في بريطانيا ضوءا أخضر يعبر السماء في ليل يوم الأحد.
ويعتقد ان الجسم هو نيزك وأنه يتفتت خلال عبورة المجال الجوي للكرة الأرضية قادما من الفضاء.