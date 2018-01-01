نيزك ضخم بلون أخضر في سماء بريطانيا

شاهد أشخاص في بريطانيا ضوءا أخضر يعبر السماء في ليل يوم الأحد.

ويعتقد ان الجسم هو نيزك وأنه يتفتت خلال عبورة المجال الجوي للكرة الأرضية قادما من الفضاء.