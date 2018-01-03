عالم الكتب : رحلة صلاح عيسى و"حرب أميركية"

في الحلقة الجديدة من عالم الكتب نتحدث عن رحلة الكاتب المصري صلاح عيسى بين الصحافة والتأريخ بعد ان غادر عالمنا قبل نهاية عام 2017.

نستضيف الدكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة ، والشاعر المصري سيد محمود.

كما نستمع إلى لقاء مع الكاتب الأميركي مصري الأصل عمر العقاد عن روايته "حرب أميركية" التي نالت مراجعات كثيرة في أميركا وبريطانيا.

عالم الكتب من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق، يأتيكم عبر راديو بي بي سي عربي في الأوقات التالية:

السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش. ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا.