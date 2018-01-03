يوجا من مبنى "شارد" تحاكي منتجعات الهيمالايا

نظم بعض المهتمين برياضة اليوجا صفا فوق مبنى شارد في لندن الذى يبلغ طوله ثلاثمائة متر كي يتمتعوا بشروق الشمس مبكرا و يشاهدوا المدينة أثناء التدريب.
كما لو كانوا في منتجع أسيوي يمارسون رياضتهم المفضلة من فوق قمة جبل
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
نظم بعض المهتمين برياضة اليوجا صفا فوق مبنى شارد في لندن الذى يبلغ طوله ثلاثمائة متر كي يتمتعوا بشروق الشمس مبكرا و يشاهدوا المدينة أثناء التدريب.
كما لو كانوا في منتجع أسيوي يمارسون رياضتهم المفضلة من فوق قمة جبل