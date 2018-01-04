ستيف بانون كبير مستشاري ترامب يكشف أسرار عائلة الرئيس

هدد محامو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتخاذ إجراء قانوني ضد معاونه السابق، ستيف بانون، متهمين إياه بتشويه صورة الرئيس.

وكتب محامو ترامب رسالة إلى بانون، قالوا فيها إنه انتهك اتفاقا بشأن عدم الكشف عن المعلومات بحديثه لمؤلف كتاب حول ترامب.

ويصف الكاتب مايكل وولف، في كتابه الذي سيصدر لاحقا، الرئيس بأنه لم يكن جاهزا لتولي المنصب.

وكان ترامب قد قال إن بانون "فقد عقله" بعدما فقد وظيفته في البيت الأبيض.

وقال المحامون في رسالتهم إن بانون انتهك واجب التحفظ المنصوص عليه في عقد العمل، عندما تحدث عن ترامب وعائلته، و"سرب معلومات سرية" وأدلى بتصريحات للكاتب وولف فيها "استهزاء وتشهير" بالرئيس وأفراد عائلته.

ما الذي جاء في الكتاب؟

تضمن كتاب "البيت الأبيض من الداخل" تصريحات مدوية من بينها أن: