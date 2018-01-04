كيف أعادت يد اصطناعية الشعور باللمس إلى سيدة؟

تستخدم ألميرينا ماسكاريلو يدا اصطناعية تمكنها من الشعور بعد أن فقدت يدها قبل أكثر من 20 عاما.
تعمل اليد الاصطناعية من خلال أجهزة استشعار موجودة على أطراف الأصابع ترتبط بجهاز كمبيوتر.
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تستخدم ألميرينا ماسكاريلو يدا اصطناعية تمكنها من الشعور بعد أن فقدت يدها قبل أكثر من 20 عاما.
تعمل اليد الاصطناعية من خلال أجهزة استشعار موجودة على أطراف الأصابع ترتبط بجهاز كمبيوتر.