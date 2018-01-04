كيف أعادت يد اصطناعية الشعور باللمس إلى سيدة؟

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بي بي سي إكسترا التلفزيوني يستضيف الفنان اللبناني جورج خبّاز، وويعرفكم على ورزازات، المدينة المغربية التي باتت وجهة لتصوير الأفلام العالمية، كما يطلعكم على بعض الكلمات التي أضيفت الى اللغة العربية