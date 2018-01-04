كيف أعادت يد اصطناعية الشعور باللمس إلى سيدة؟
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كيف أعادت يد اصطناعية الشعور باللمس إلى سيدة؟

  • 4 يناير/ كانون الثاني 2018

تستخدم ألميرينا ماسكاريلو يدا اصطناعية تمكنها من الشعور بعد أن فقدت يدها قبل أكثر من 20 عاما.

تعمل اليد الاصطناعية من خلال أجهزة استشعار موجودة على أطراف الأصابع ترتبط بجهاز كمبيوتر.

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