ما علاقة البسكويت بالسلاح النووي الأمريكي؟

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب زعيم كوريا الشمالية بأن لديه زرا أكبر للقنبلة النووية. فهل هذا الزر موجود فعلا في متناول يده؟

يعرف أغلب الناس أن إطلاق قنبلة نووية أكثر تعقيدا من الضغط على زر.

ويستعمل تعبير "زر القنبلة النووية" كناية عن إطلاق القنبلة.

والجواب في هذا الشأن هو أن ترامب لا يضع أمامه زرا يفجر به القنبلة النووية متى أراد.

ويوم 20 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، تقدم عسكري يحمل حقيبة جلدية من دونالد ترامب في حفل تنصيبه وهو يقف قرب الرئيس أوباما. وبعدما أدى ترامب اليمين الدستورية انتقل العسكري إلى جانب ترامب.

وتعرف هذه الحقيبة باسم "كرة القدم النووية"، وهي ضرورية لاستعمال السلاح النووي الأمريكي، ونظريا لا تفارق الرئيس أبدا.

وكشف أحد الخبراء لقناة سي أن أن في أغسطس/ آب أن الحقيبة كانت تسير في عربة مع الرئيس ترامب عندما كان يلعب الغولف.

و اطلع الناس على هذه الحقيبة، فإنهم سيصابون بالإحباط، فلن يجدوا زرا ، ولن يجدوا ساعة تنذر بانفجار وشيك. كل ما فيها هو أدوات للتواصل وكتب عن خطط الحرب تساعد على سرعة اتخاذ القرار.

يفترض أن يحتفظ الرئيس الأمريكي ببطاقة، يطلق عليها "بسكويت"، طوال الوقت، وهي منفصلة عن الحقيبة النووية.

وإذا أراد الرئيس إصدار أوامر بضربة نووية، فعليه أن يعرف نفسه للمسؤولين العسكريين بكشف رموز سرية.

وعندما سئل ترامب من قبل قناة أي بي سي عن شعوره بعد تلقى هذه البطاقة، قال: "عندما يشرحون لك حجم الدمار الذي تحدثه تشعر بأن الأمر جاد، بل هو مخيف نوعا ما".