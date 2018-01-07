مساع عربية لإقناع الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الدولة العربية ستبدأ مساع دبلوماسية لإقناع الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل عام 1967.

واجتمع ستة وزراء خارجية عرب في عمان السبت لمتابعة قرار سابق للجامعة العربية ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في تغيير لعقود من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط .

وشُكلت لجنة مكونة من مصر والمغرب والسعودية والإمارات والسلطة الفلسطينية، وترأسها الأردن بعد اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة دعت فيه الدول العربية ترامب للرجوع في قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.