مساع عربية لإقناع الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية
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مساع عربية لإقناع الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

  • 7 يناير/ كانون الثاني 2018

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الدولة العربية ستبدأ مساع دبلوماسية لإقناع الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل عام 1967.

واجتمع ستة وزراء خارجية عرب في عمان السبت لمتابعة قرار سابق للجامعة العربية ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في تغيير لعقود من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط .

وشُكلت لجنة مكونة من مصر والمغرب والسعودية والإمارات والسلطة الفلسطينية، وترأسها الأردن بعد اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة دعت فيه الدول العربية ترامب للرجوع في قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

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