اندلاع حريق في برج ترامب

اندلع حريق اليوم بسطح برج ترامب بمدينة نيويورك الأمريكية، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
يذكر أن برج ترامب هو ناطحة سحاب مكونة من 58 طابق متعدد الاستخدامات.
ويعتبر مقرا لمنظمة ترامب وكذلك مكتبه الرئيسي ومكان سكنه قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة.
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اندلع حريق اليوم بسطح برج ترامب بمدينة نيويورك الأمريكية، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
يذكر أن برج ترامب هو ناطحة سحاب مكونة من 58 طابق متعدد الاستخدامات.
ويعتبر مقرا لمنظمة ترامب وكذلك مكتبه الرئيسي ومكان سكنه قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة.