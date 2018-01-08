عزام الأحمد لبي بي سي: حماس وضعت عراقيل أمام حكومة الوفاق

قال عزام الأحمد القيادي في حركة فتح ورئيس وفد التفاوض لاتفاق المصالحة مع حماس، نحن لا نتعامل كردود فعل وما قاله موسى أبو مرزوق عن التشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع حركة فتح خلال العام الجديد عرض علي وأنا في القاهرة في وفد التفاوض".

وفند الأحمد النقاط التي تناولها أبو مرزوق، مشيرا إلى أنه يرى أن حركة حماس لا توجد لديها إرادة حقيقية، لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.

وقال الأحمد إن حركة حماس وضعت العراقيل أمام حكومة الوفاق لبسط سلطتها، مؤكدا أن اتفاق المصالحة نص على تمكين الحكومة وليس تشكيل حكومة جديدة كما يقول أبو مرزوق.