السلطات المصرية تعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للانتخابات في مصر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خارج مصر على ثلاثة أيام في 16 و17 و 18 مارس/آذار، على أن تجري في الداخل في في 26 و27 و28 مارس/ أذار 2018.

وحددت اللجنة فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر تبدأ في 24 فبراير/ شباط وتنتهي في 23 مارس/آذار التالي.

وأوضحت الهيئة أن إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى سيكون في 2 أبريل/ نيسان 2018.

وقال رئيس اللجنة المستشار لاشين إبراهيم إن فترة تقديم طلبات الترشح ستبدأ في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري وتنتهي في 29 من الشهر ذاته.

وحسب قوانين الانتخاب في مصر، يعلن فائزا من يحصل على 50%+1 من إجمالي أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاقتراع، وفي حال لم يحصل أحدهم لهذه النسبة تجرى جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.

تقرير محمد حميدة.