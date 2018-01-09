أحاطت قرود الليموربمراسل بي بي سي نيوز، أليكس دنلوب، بينما كان يغطي عملية إحصاء الحيوانات في حديقة حيوان بقرية بنهام في في مقاطعة نورفولك في شرق إنجلترا.
قرود الليمور تغمر مراسل بي بي سي
- 9 يناير/ كانون الثاني 2018
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