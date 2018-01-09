قرود الليمور تغمر مراسل بي بي سي
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

قرود الليمور تغمر مراسل بي بي سي

  • 9 يناير/ كانون الثاني 2018

أحاطت قرود الليموربمراسل بي بي سي نيوز، أليكس دنلوب، بينما كان يغطي عملية إحصاء الحيوانات في حديقة حيوان بقرية بنهام في في مقاطعة نورفولك في شرق إنجلترا.