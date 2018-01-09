قرود الليمور تغمر مراسل بي بي سي

أحاطت قرود الليموربمراسل بي بي سي نيوز، أليكس دنلوب، بينما كان يغطي عملية إحصاء الحيوانات في حديقة حيوان بقرية بنهام في في مقاطعة نورفولك في شرق إنجلترا.