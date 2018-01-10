الشرطة السعودية تقبض على شباب شاركوا في فيديو يصور "زواج مثليين"

أعلنت السلطات السعودية القبض على عدد من الشباب ظهروا في مقطع فيديو الأسبوع الماضي، قيل إنه يصور مشهد تمثيلي في "حفل زفاف مثليين"، في محافظة العرضيات بمنطقة مكة، العاصمة المقدسة للمملكة.

وقالت الشرطة إنها تعرفت على الشباب المشاركين في الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، وتم تصويره كمشهد تمثيلي في منتجع خاص في منطقة مكة، الجمعة الماضي، وأثار دهشة المتواجدين.

وأظهرالفيديو مجموعة من الشباب يحتفلون بإلقاء قصاصات الورق الملون على شابين يسيران على سجادة خارج استراحة بمكة، وأحدهما يرتدي زي نسائي أسود ويخفي وجهه، والأخر يسير إلى جواره مرتديا ثوبا أبيض في مشهد مثل الذي يظهر في حفلات الزفاف.