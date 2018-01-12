شاحنة محملة بالقش تجر "خط النهاية" لسباق دراجات

جرت شاحنة محملة بالقش "خط النهاية" لسباق دراجات في أستراليا.
وسجلت كاميرا محطة ABC الأسترالية تلك اللحظة خلال تغطية صحفيتها مجريات السباق.
وتوقف سائق الشاحنة لاحقا واستعاد القائمون على السباق "خط النهاية" الذي لم يصب بضرر يذكر.
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جرت شاحنة محملة بالقش "خط النهاية" لسباق دراجات في أستراليا.
وسجلت كاميرا محطة ABC الأسترالية تلك اللحظة خلال تغطية صحفيتها مجريات السباق.
وتوقف سائق الشاحنة لاحقا واستعاد القائمون على السباق "خط النهاية" الذي لم يصب بضرر يذكر.