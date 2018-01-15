ترامب: أنا لست عنصريا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كونه عنصريا، بعد جدل أثارته تصريحات، نسبت له استخدام كلمة "حثالة" لوصف دول أفريقية.

وأفادت تقارير بأن ترامب استخدم اللفظ الأسبوع الماضي، خلال اجتماع بالمكتب البيضاوي مع مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول إصلاح قوانين الهجرة.

وقال ترامب ردا على سؤال من أحد الصحفيين: "أنا لست عنصريا. أنا أقل شخص عنصري يمكن أن تقابله على الإطلاق".

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب مساء الأحد، أمام جمع من مراسلي البيت الأبيض في نادي ترامب الدولي للغولف، في منتجع ويست بالم بيتش في فلوريدا.