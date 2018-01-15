معاناة سلاحف جزيرة عيد الميلاد
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

شاهد معاناة سلاحف جزيرة الكريسماس

  • 15 يناير/ كانون الثاني 2018

تعاني عشرات السلاحف الصغيرة من تراكم النفايات في طريقها إلى البحر في جزيرة عيد الميلاد الأسترالية الواقعة في المحيط الهندي

ويقول الباحث الدكتور هانغ تشانغ ليو إن القمامة على الجزيرة زادت خمسة أضعاف منذ عام 2013.

مواضيع ذات صلة