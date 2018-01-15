شاهد معاناة سلاحف جزيرة الكريسماس

تعاني عشرات السلاحف الصغيرة من تراكم النفايات في طريقها إلى البحر في جزيرة عيد الميلاد الأسترالية الواقعة في المحيط الهندي

ويقول الباحث الدكتور هانغ تشانغ ليو إن القمامة على الجزيرة زادت خمسة أضعاف منذ عام 2013.