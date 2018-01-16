المجلس المركزي الفلسطيني يقرر "تعليق الاعتراف" بإسرائيل

كلف المجلس المركزي الفلسطيني مساء الاثنين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "بتعليق الاعتراف" باسرائيل حتى تعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

ويأتي اجتماع المجلس في دورته الثامنة والعشرين بعد شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، واعتبر المجلس المركزي في بيانه الختامي "أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس".

من جانبها، قالت حركة حماس، التي قاطعت الإجتماع، إن الإختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات هو في الإلتزام بتنفيذها فعليا على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك.

وقالت الحركة في بيان لها " وفي مقدمة تلك الاليات ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011 والتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الإحتلال" .

تقرير نوال أسعد.