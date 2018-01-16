فكيف تتمكن الضفدع من القفز إلى هذه المسافات البعيدة؟
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كيف يتمكن الضفدع من القفز إلى مسافات بعيدة؟

  • 16 يناير/ كانون الثاني 2018

بعض الضفادع يمكنها القفز لمسافة تعادل 20 مثل طول جسمها .

قفزة الضفدع الكبيرة هذه من المفترض أن تكون مستحيلة فقفزاتها تتطلب طاقة تفوق الطاقة التي يمكن لعضلات ساقيها توفيرها .

فكيف تتمكن الضفادع من القفز إلى هذه المسافات البعيدة؟

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