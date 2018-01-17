استئصال ورم يزن 20 كيلوغراما من جسم سيدة

بلغ وزن ورم سرطاني فى جسم سيدة إلى 20 كيلوغراما وتحتاج إلى جراحة دقيقة لاستئصاله .

فريق طبي في مستشفي بيرمنغهام ببريطانيا يستعد لهذه المهمة الصعبة.

وتقول السيدة إنها حينما تنظر إلى توغل الورم في جسمها تشعر وكأنها في فيلم خيال علمي.