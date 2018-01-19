صيادون يهربون من الموت في آخر لحظة
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

اللحظة التي أشرف فيها صيادون على الموت

  • 19 يناير/ كانون الثاني 2018

شاهد كيف تصرف صيادون في ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية عندما اصطدم قارب سريع بقاربهم .