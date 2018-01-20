مجذف كاياك يهوي عبر شلال في المكسيك
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مجذف كاياك يهوي عبر شلال في المكسيك

  • 20 يناير/ كانون الثاني 2018

سجل البريطاني برين أورتون، رقما قياسيا بتجذيفه عبر قارب كاياك خلال شلال بيغ بانانا في المكسيك.

ونزل من علو 40 مترا وبلغت سرعته نحو 100 كم في الساعة