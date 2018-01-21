مارسيو.. الملك الذي يعيش في قلعة رملية
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مارسيو.. الملك الذي يعيش في قلعة رملية منذ 22 عاما

  • 21 يناير/ كانون الثاني 2018

البرازيلي مارسيو ماتولياس يعيش في قلعة رملية في ريو دي جانيرو

يسميه أصدقاءه بالملك مارسيو

عاش مارسيو في القلعة الرملية لنحو 22 عاما ويهوى قراءة الكتب.