طرد نواب من الكنيست رفعوا لافتات "القدس عاصمة فلسطين"

طرد أمن الكنيست الإسرائيلي، نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست، بعد رفعهم صوراً كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين".
وتزامن ذلك مع كلمة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
طرد أمن الكنيست الإسرائيلي، نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست، بعد رفعهم صوراً كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين".
وتزامن ذلك مع كلمة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي.