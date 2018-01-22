طرد نواب من الكنيست رفعوا لافتات "القدس عاصمة فلسطين"

طرد أمن الكنيست الإسرائيلي، نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست، بعد رفعهم صوراً كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين".

وتزامن ذلك مع كلمة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي.