3 أسباب تدفع محبي القهوة في إيطاليا لشربها داخل المقهى
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3 أسباب تدفع محبي القهوة في إيطاليا لشربها داخل المقهى

  • 23 يناير/ كانون الثاني 2018

كم تستغرق استراحة قهوة في إيطاليا؟ ولم لا يفضل محبي القهوة في إيطاليا أخذها خارج المقهي؟

طقوس خاصة يقوم بها الإيطاليون للاحتفاء باستراحات القهوة

نتعرف عليها في هذا التقرير

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