3 أسباب تدفع محبي القهوة في إيطاليا لشربها داخل المقهى

كم تستغرق استراحة قهوة في إيطاليا؟ ولم لا يفضل محبي القهوة في إيطاليا أخذها خارج المقهي؟

طقوس خاصة يقوم بها الإيطاليون للاحتفاء باستراحات القهوة

نتعرف عليها في هذا التقرير