بيان الجيش المصري بسبب استدعاء سامي عنان

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية إنها ستستدعي رئيس أركان حرب الجيش السابق سامي عنان للتحقيق، بعدما أعلن عزمه الترشح للرئاسة "بالمخالفة للقوانين واللوائح العسكرية".

وأضافت أن بيان ترشحه تضمن "كلاما تحريضيا ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية لإدراجه في قاعدة بيانات الناخبين."

وجاء في البيان أن ما ارتكبه عنان يستدعي مثوله للتحقيق.

وكان عنان قد أعلن فجر السبت أنه ينوي خوض انتخابات الرئاسة بعد استيفاء الإجراءات القانونية وفقا للقانون العسكري الذي يوجب عليه استئذان قيادة الجيش باعتباره ضابط مستدعى.