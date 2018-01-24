القرية الأكثر برودة في العالم

أويمياكون هي القرية التي تعد الأبرد في العالم. تقع القرية في روسيا، وقد انخفضت درجة حرارتها عام 1933 لرقم قياسي بلغ 68 درجة مئوية تحت الصفر.

فكيف يعيش سكانها؟