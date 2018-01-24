القرية الأكثر برودة في العالم
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أويمياكون..القرية الأكثر برودة على وجه الأرض

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2018

أويمياكون هي القرية التي تعد الأبرد في العالم. تقع القرية في روسيا، وقد انخفضت درجة حرارتها عام 1933 لرقم قياسي بلغ 68 درجة مئوية تحت الصفر.

فكيف يعيش سكانها؟