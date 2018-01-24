الرجل الذي يخاطر بحياته لإنقاذ الدلافين
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فرناندو تراخيلو كرس حياته للمحافظة على الدلافين الوردية النادرة

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2018

عالم أحياء يكرس حياته للمحافظة على الدلافين الوردية النادرةللمحافظة على الدلافين الوردية النادرة المعرضة للخطر بسبب الصيد الجائروالزيادة في أعداد السكان .