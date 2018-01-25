سافرت من شيكاغو الى لندن بدون تذكرة او جواز سفر

استطاعت سيدة أميركية، أن تسافر من مدينة شيكاغو حتى العاصمة البريطانية، عبر الطائرة، دون تذكرة ولا جواز سفر

لدى مارلين هارمان ماض في تجاوز أمن المطارات

ففي الماضي تسللت إلى طائرة في لوس أنجلوس ووصلت إلى مدينة سان خوسيه.