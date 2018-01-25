بطاقات للخروج من السجن توزع في نيورك
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بطاقات للخروج من السجن توزع في نيويورك

  • 25 يناير/ كانون الثاني 2018

قد تعتقد أن بطاقات "الخروج من السجن مجانا" هي جزء من لعبة لكنها موجودة حقا في مدينة نيويورك

تقدم البطاقات من قبل نقابات الشرطة للضباط حيث يقومون بتوزيعها بين العائلة والأصدقاء