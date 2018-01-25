بطاقات للخروج من السجن توزع في نيويورك

قد تعتقد أن بطاقات "الخروج من السجن مجانا" هي جزء من لعبة لكنها موجودة حقا في مدينة نيويورك
تقدم البطاقات من قبل نقابات الشرطة للضباط حيث يقومون بتوزيعها بين العائلة والأصدقاء
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
قد تعتقد أن بطاقات "الخروج من السجن مجانا" هي جزء من لعبة لكنها موجودة حقا في مدينة نيويورك
تقدم البطاقات من قبل نقابات الشرطة للضباط حيث يقومون بتوزيعها بين العائلة والأصدقاء