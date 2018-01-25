تتصل بالطوارئ لتبلغ عن تكسر البيض في الثلاجة
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سيدة تتصل بالإسعاف لتبلغ عن تكسر البيض في الثلاجة

  • 25 يناير/ كانون الثاني 2018

تلقت في الشهر الماضي خدمة الإسعاف في منطقة ايست ميدلاندز بإنجلترا ما يقارب من 60 ألف مكالمة طوارئ 999

أعتبرت نسبة منها غير مناسبة مثل هذه المكالمة.