سيدة تتصل بالإسعاف لتبلغ عن تكسر البيض في الثلاجة

تلقت في الشهر الماضي خدمة الإسعاف في منطقة ايست ميدلاندز بإنجلترا ما يقارب من 60 ألف مكالمة طوارئ 999

أعتبرت نسبة منها غير مناسبة مثل هذه المكالمة.