سيدة تتصل بالإسعاف لتبلغ عن تكسر البيض في الثلاجة

تلقت في الشهر الماضي خدمة الإسعاف في منطقة ايست ميدلاندز بإنجلترا ما يقارب من 60 ألف مكالمة طوارئ 999
أعتبرت نسبة منها غير مناسبة مثل هذه المكالمة.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تلقت في الشهر الماضي خدمة الإسعاف في منطقة ايست ميدلاندز بإنجلترا ما يقارب من 60 ألف مكالمة طوارئ 999
أعتبرت نسبة منها غير مناسبة مثل هذه المكالمة.