مقداد: سنرد على الانتهاك التركي للسيادة السورية

قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد إن بلاده سترد على الاجتياح التركي لأراضيها بطريقتها الخاصة .

واعتبر مقداد في لقاء مع بي بي سي أن سياسة الولايات المتحدة الجديدة في سوريا بالحفاظ على وجود عسكري دائم "خطأ مدمر".

أجرى اللقاء ليز دوسيت.