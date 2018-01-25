مقداد: سنرد على الانتهاك التركي للسيادة السورية

قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد إن بلاده سترد على الاجتياح التركي لأراضيها بطريقتها الخاصة .
واعتبر مقداد في لقاء مع بي بي سي أن سياسة الولايات المتحدة الجديدة في سوريا بالحفاظ على وجود عسكري دائم "خطأ مدمر".
أجرى اللقاء ليز دوسيت.
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قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد إن بلاده سترد على الاجتياح التركي لأراضيها بطريقتها الخاصة .
واعتبر مقداد في لقاء مع بي بي سي أن سياسة الولايات المتحدة الجديدة في سوريا بالحفاظ على وجود عسكري دائم "خطأ مدمر".
أجرى اللقاء ليز دوسيت.