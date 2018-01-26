أجرى باحثون في جامعة أسترالية تجارب على البشر عبر اعطائهم كبسولة فيها مستشعر تدرس غازات الامعاء ومستوياتها وترسل البيانات إلى تطبيق في هاتف.

ويأمل الباحثون في ان تنجح الكبسولة في مساعدتهم على دراسة وتشخيص امراض الجهاز الهضمي من دون تدخل جراحي.