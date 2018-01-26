الكبسولة التي تستشعر غازات الأمعاء
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كبسولة تحلل غازات الأمعاء وترسل بياناتها

  • 26 يناير/ كانون الثاني 2018

أجرى باحثون في جامعة أسترالية تجارب على البشر عبر اعطائهم كبسولة فيها مستشعر تدرس غازات الامعاء ومستوياتها وترسل البيانات إلى تطبيق في هاتف.

ويأمل الباحثون في ان تنجح الكبسولة في مساعدتهم على دراسة وتشخيص امراض الجهاز الهضمي من دون تدخل جراحي.

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