غراب "نيو كاليدونيا" يصنع أدوات للصيد
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غراب "نيو كاليدونيا" يصنع أدوات للصيد

  • 28 يناير/ كانون الثاني 2018

يتباهى غراب "نيو كاليدونيا" بقدرته على الحصول على "طعام سريع"

ويمتلك الغراب القدرة على صناعة أدوات متطورة أيضا، إذ يمكنه نحت أغصان الأشجار على شكل صنارة .

وتمكن هذه الأدوات الغربان من اصطياد أسرع عشر مرات للحشرات المختبئة.

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