غراب "نيو كاليدونيا" يصنع أدوات للصيد

يتباهى غراب "نيو كاليدونيا" بقدرته على الحصول على "طعام سريع"
ويمتلك الغراب القدرة على صناعة أدوات متطورة أيضا، إذ يمكنه نحت أغصان الأشجار على شكل صنارة .
وتمكن هذه الأدوات الغربان من اصطياد أسرع عشر مرات للحشرات المختبئة.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
يتباهى غراب "نيو كاليدونيا" بقدرته على الحصول على "طعام سريع"
ويمتلك الغراب القدرة على صناعة أدوات متطورة أيضا، إذ يمكنه نحت أغصان الأشجار على شكل صنارة .
وتمكن هذه الأدوات الغربان من اصطياد أسرع عشر مرات للحشرات المختبئة.