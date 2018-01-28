لماذا أخترعت لعبة الليغو؟
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لماذا ابتكرت لعبة الليغو؟

  • 28 يناير/ كانون الثاني 2018

ليغو، واحدة من أقوى العلامات التجارية في العالم، تكمل عامها الستين.

ابتكر غودفريد كيرك كريستيانسن الليغو في الدنمارك في عام 1958.