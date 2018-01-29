كيف يمكنك الهرب من الفهد؟
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كيف يمكنك الهرب من الفهد؟

  • 29 يناير/ كانون الثاني 2018

تعتبر مطاردة الفهد لفريسته من أقوى المشاهد الدرامية في الطبيعة

لكن كيف تهرب الحيوانات من الفهد؟

لمعرفة ذلك وضع العلماء أطواق على الفهود وعلى فرائسهالتتبعها.