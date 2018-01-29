كيف يمكنك الهرب من الفهد؟

تعتبر مطاردة الفهد لفريسته من أقوى المشاهد الدرامية في الطبيعة
لكن كيف تهرب الحيوانات من الفهد؟
لمعرفة ذلك وضع العلماء أطواق على الفهود وعلى فرائسهالتتبعها.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تعتبر مطاردة الفهد لفريسته من أقوى المشاهد الدرامية في الطبيعة
لكن كيف تهرب الحيوانات من الفهد؟
لمعرفة ذلك وضع العلماء أطواق على الفهود وعلى فرائسهالتتبعها.