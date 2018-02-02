كره "بيبي" حجمه الضخم وتمنى أن يكون مثل الأطفال الآخرين ليكفوا عن مضايقته.
ظل حجم بيبي ضخما لكن نظرته للأمور اختلفت بعد ممارسته الرياضة وفوزه بالبطولات مثل بطولة أقوى رجل في العالم
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
كره "بيبي" حجمه الضخم وتمنى أن يكون مثل الأطفال الآخرين ليكفوا عن مضايقته.
ظل حجم بيبي ضخما لكن نظرته للأمور اختلفت بعد ممارسته الرياضة وفوزه بالبطولات مثل بطولة أقوى رجل في العالم