بيبي الحديدي، من طفل ضخم لواحد من أقوى الرجال في العالم
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كيف تحدى بيبي من سخروا منه في صغره وأصبح الأقوى؟

  • 2 فبراير/ شباط 2018

كره "بيبي" حجمه الضخم وتمنى أن يكون مثل الأطفال الآخرين ليكفوا عن مضايقته.

ظل حجم بيبي ضخما لكن نظرته للأمور اختلفت بعد ممارسته الرياضة وفوزه بالبطولات مثل بطولة أقوى رجل في العالم