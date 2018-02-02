كره "بيبي" حجمه الضخم وتمنى أن يكون مثل الأطفال الآخرين ليكفوا عن مضايقته.

ظل حجم بيبي ضخما لكن نظرته للأمور اختلفت بعد ممارسته الرياضة وفوزه بالبطولات مثل بطولة أقوى رجل في العالم