زراع مقطوعة تجوب كندا
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ذراع مقطوعة تجوب كندا

  • 1 فبراير/ شباط 2018

الآلاف من المسيحيين في عدد من المدن الكندية حضروا قداديس التبجيل لذراع القديس فرانسيس كزافييه.