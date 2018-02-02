مراهق مصاب بمرض قاتل يتزوج من حبيبته
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مراهق مصاب بمرض قاتل يتزوج من حبيبته

  • 2 فبراير/ شباط 2018

أصيب البريطاني داستن سنايدر البالغ من العمر 19 عاما بنوع نادر من السرطان.

أعلمه الأطباء بأنه سيعيش لأسابيع قليلة لهذا تقدم للزواج من حبيبته في مدرسته الثانوية.

وقالت حبيبته سييرا سيفيريو إنها كانت قلقة لكنها متحمسة لأنني تزوجت من أعز أصدقائي.

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