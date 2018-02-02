مراهق مصاب بمرض قاتل يتزوج من حبيبته

أصيب البريطاني داستن سنايدر البالغ من العمر 19 عاما بنوع نادر من السرطان.
أعلمه الأطباء بأنه سيعيش لأسابيع قليلة لهذا تقدم للزواج من حبيبته في مدرسته الثانوية.
وقالت حبيبته سييرا سيفيريو إنها كانت قلقة لكنها متحمسة لأنني تزوجت من أعز أصدقائي.
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أصيب البريطاني داستن سنايدر البالغ من العمر 19 عاما بنوع نادر من السرطان.
أعلمه الأطباء بأنه سيعيش لأسابيع قليلة لهذا تقدم للزواج من حبيبته في مدرسته الثانوية.
وقالت حبيبته سييرا سيفيريو إنها كانت قلقة لكنها متحمسة لأنني تزوجت من أعز أصدقائي.