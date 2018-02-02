والد إحدى ضحايا لاري نصار يهاجمه داخل المحكمة

في وقت كان لاري ناصر يواجه المزيد من الضحايا في المحكمة، تقدم والد 3 من الضحايا طلبا محددا من المحكمة
هل يمكن اعطاء أب مصدوم أن يقول كلمة ؟ وهذا ما فعل عندما لم تلبي المحكمة طلبه .
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في وقت كان لاري ناصر يواجه المزيد من الضحايا في المحكمة، تقدم والد 3 من الضحايا طلبا محددا من المحكمة
هل يمكن اعطاء أب مصدوم أن يقول كلمة ؟ وهذا ما فعل عندما لم تلبي المحكمة طلبه .