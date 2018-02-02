قصة الطفلة السورية التي نجت من الموت بردا في لبنان
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قصة الطفلة السورية التي نجت من الموت بردا في لبنان

  • 2 فبراير/ شباط 2018

سارة طفلة سورية نجت من الموت بردا خلال محاولة عائلتها اللجوء بطريقة غير شرعية إلى لبنان

توفي كل من أمها وشقيقتها الكبرى وعمتها وأولاد عمتها الأثنين

حدث ذلك في 19 كانون الثاني / يناير

الآن لم يبق لها سوى والدها ليعتني بها

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