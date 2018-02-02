قصة الطفلة السورية التي نجت من الموت بردا في لبنان

سارة طفلة سورية نجت من الموت بردا خلال محاولة عائلتها اللجوء بطريقة غير شرعية إلى لبنان
توفي كل من أمها وشقيقتها الكبرى وعمتها وأولاد عمتها الأثنين
حدث ذلك في 19 كانون الثاني / يناير
الآن لم يبق لها سوى والدها ليعتني بها
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
سارة طفلة سورية نجت من الموت بردا خلال محاولة عائلتها اللجوء بطريقة غير شرعية إلى لبنان
توفي كل من أمها وشقيقتها الكبرى وعمتها وأولاد عمتها الأثنين
حدث ذلك في 19 كانون الثاني / يناير
الآن لم يبق لها سوى والدها ليعتني بها