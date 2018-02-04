كيف يصنع اليابانيون سيف الساموراي؟
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كيف يصنع اليابانيون سيف الساموراي؟

  • 4 فبراير/ شباط 2018

يتطلب صنع كل سيف ساموراي أشهرا من العمل اليدوي وتبلغ تكلفته 2500 دولار.

تستخدم الطرق التقليدية في صنعه ويحتاج صانعه إلى المهارة وقوة الذراع لتشكيله.

تعرف على مراحل صنعه في اليابان.

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