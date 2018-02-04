كيف يصنع اليابانيون سيف الساموراي؟

يتطلب صنع كل سيف ساموراي أشهرا من العمل اليدوي وتبلغ تكلفته 2500 دولار.
تستخدم الطرق التقليدية في صنعه ويحتاج صانعه إلى المهارة وقوة الذراع لتشكيله.
تعرف على مراحل صنعه في اليابان.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
يتطلب صنع كل سيف ساموراي أشهرا من العمل اليدوي وتبلغ تكلفته 2500 دولار.
تستخدم الطرق التقليدية في صنعه ويحتاج صانعه إلى المهارة وقوة الذراع لتشكيله.
تعرف على مراحل صنعه في اليابان.