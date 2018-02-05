لماذا رجال كوريا الجنوبية الأكثر استعمالا للمكياج في العالم؟

أصبح الرجال في كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة أكثر حماساً عند الحديث عن التبرج و التزيين و مستحضرات التجميل.
ويعد الرجال في كوريا الجنوبية الأكثر شراء لمستحضرات العناية بالبشرة حول العالم
فما هو السبب وراء هذا الاتجاه الجديد؟
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
أصبح الرجال في كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة أكثر حماساً عند الحديث عن التبرج و التزيين و مستحضرات التجميل.
ويعد الرجال في كوريا الجنوبية الأكثر شراء لمستحضرات العناية بالبشرة حول العالم
فما هو السبب وراء هذا الاتجاه الجديد؟