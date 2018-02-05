هل تريد أن تعيش إلى الأبد؟
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هل تريد أن تعيش إلى الأبد؟

  • 5 فبراير/ شباط 2018

تحفظ شركة ألكور في ولاية أريزونا الأمريكية الخلايا الحية بتبريد الجثث على أمل إحيائها في المستقبل.

تخزن الشركة الجثث في الآزوت (النيتروجين) في درجة 200 مئوية تحت الصفر، وتكلف هذه العملية حوالي 200 ألف دولار.

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