هل يصبح الرقص في الهواء رياضة أولمبية؟

أقيمت دورة ألعب الرياح لعام 2018 في إمبوريابرافا بإسبانيا.
يتنافس المشاركون على إبهار المحكمين بحركات بهلوانية داخل نفق هوائي عمودي مغلق.
ويأمل المنافسون في أن تصبح هذه الرياضة جزءا من دورة الألعاب الأولمبية في عام 2020.
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أقيمت دورة ألعب الرياح لعام 2018 في إمبوريابرافا بإسبانيا.
يتنافس المشاركون على إبهار المحكمين بحركات بهلوانية داخل نفق هوائي عمودي مغلق.
ويأمل المنافسون في أن تصبح هذه الرياضة جزءا من دورة الألعاب الأولمبية في عام 2020.