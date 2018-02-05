الرقص في الهواء قد يصبح رياضة أولمبية
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

هل يصبح الرقص في الهواء رياضة أولمبية؟

  • 5 فبراير/ شباط 2018

أقيمت دورة ألعب الرياح لعام 2018 في إمبوريابرافا بإسبانيا.

يتنافس المشاركون على إبهار المحكمين بحركات بهلوانية داخل نفق هوائي عمودي مغلق.

ويأمل المنافسون في أن تصبح هذه الرياضة جزءا من دورة الألعاب الأولمبية في عام 2020.

مواضيع ذات صلة