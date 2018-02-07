ناشط في الغوطة الشرقية "القصف استهدف الأسواق الشعبية والمدارس والبنى التحتية"

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ومقره لندن، إن 23 مدنيا بينهم خمسة أطفال قتلوا في ضربات جوية على الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية والواقعة بالقرب من دمشق يوم الأربعاء.

وقال الناشط في الغوطة الشرقية هادي منجد إن "القصف استهدف الأسواق الشعبية والمدارس والبنى التحتية والمرافق العامة والمشافي- بما في ذلك مشفى للولادة"، مضيفا أن مجمع التعليم أعلن تعليق الدراسة بشكل كامل ".

وتابع "كان لدينا 7 أو 8 مراكز طبية خرج من الخدمة ثلاثة أمس بسبب القصف".

وأضاف لبي بي سي عربي "الوضع سيء للغاية بالنسبة للأهالي بسبب القصف والحصار، الاتاوة على كل كيلو-البضائع- يدخل الغوطة تتراوح بين 2000 إلى 2500 ليرة، ... وصل سعر كيلو السكر