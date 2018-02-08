ما مكونات الاستعراض العسكري؟
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ما مكونات الاستعراض العسكري؟

  • 8 فبراير/ شباط 2018

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وزارة الدفاع تنظيم عرض عسكري كبير.

وكان ترامب حضر عرضا عسكريا في فرنسا العام الماضي وأبدى اعجابه به.

ولكن ما هي مكونات الاستعراض العسكري؟

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