ما مكونات الاستعراض العسكري؟

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وزارة الدفاع تنظيم عرض عسكري كبير.
وكان ترامب حضر عرضا عسكريا في فرنسا العام الماضي وأبدى اعجابه به.
ولكن ما هي مكونات الاستعراض العسكري؟
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طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وزارة الدفاع تنظيم عرض عسكري كبير.
وكان ترامب حضر عرضا عسكريا في فرنسا العام الماضي وأبدى اعجابه به.
ولكن ما هي مكونات الاستعراض العسكري؟